В словах Эрдогана усмотрели стремление к военной самостоятельности
Эксперт: Слова Эрдогана о ракете являются сигналом о росте боеспособности армии Турции
Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о баллистической ракете следует понимать как сигнал мировому сообществу о том, что страна переходит на новый уровень повышения боеспособности своей армии и намерена увеличивать самостоятельность в военной сфере. Такое мнение высказал старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
Ранее турецкий лидер подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты "Тайфун". Её секретные испытания проводились 18 октября.
"Это сигнал о том, что Турция выходит в очередной сфере производства на самостоятельный рубеж и готова и далее двигаться по пути укрепления обеспеченности оружием за свой счёт. Пока что они очень серьёзно зависимы от натовских поставщиков, ремонтников и так далее", — сказал Надеин-Раевский в беседе с РИА "Новости".
Таким образом, полагает эксперт, Турция даёт понять, что выходит на новый уровень боеспособности своей армии. Сколько это будет шлифоваться и отрабатываться, покажет время, но первый шаг уже сделан, подытожил он.
Ранее Лайф рассказывал, что несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Турции призвал лидера Украины сохранить возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK