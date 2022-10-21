Индийские военные запустили ракету, способную нести ядерный боезаряд

Минобороны Индии отчиталось об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности наземного базирования Agni P ("Агни-Прайм"), способной нести разные виды боеголовок, в том числе ядерную. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает Times of India.

По информации газеты, запуск ракеты был проведён 21 октября с полигона на побережье штата Одиша. Это уже третий пуск "Агни-Прайм" — двухступенчатой твердотопливной ракеты класса "земля – земля" с дальностью полёта до двух тысяч километров. До этого ракета проходила испытание в июне и декабре прошлого года.

"В ходе испытательного полёта ракета прошла максимальную дальность, все цели испытания были успешно выполнены. Это третье подряд успешное лётное испытание ракеты "Агни-Прайм" подтвердило точность и надёжность системы", — приводит издание слова источника в Минобороны Индии.

Индия сейчас располагает баллистическими ракетами "Агни-1" с дальностью 700 километров, "Агни-2" — две тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров — и "Агни-5" с дальностью свыше пяти тысяч километров. Кроме того, разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до десяти тысяч километров и возможностью пуска с подлодки.