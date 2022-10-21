Читатели Le Figaro заявили о правоте Путина после слов о судьбе Запада
Читатели французского издания Le Figaro жёстко отреагировали на материал издания, в котором российский президент Владимир Путин был подвергнут критике за приверженность к традиционным взглядам на семью, религию и патриотизм.
Газета опубликовала критическую статью о взглядах президента России на семейные ценности, мораль и религию. В сигналах Путина Западу не пытаться "сломать" патриотизм россиян и не разрушать традиционное понимание семьи газета увидела попытку дестабилизировать западные общества. Российского лидера в обвиняют и в стремлении распространить влияние Москвы на другие страны.
Читатели не согласились с позицией авторов и встали на защиту российского президента. Как отмечает ряд пользователей, упадок на Западе действительно существует и несёт в себе угрозу.
"Декаданс Запада — это реальность, неважно, кто это сказал! Но у нас есть люди, которые пытаются это отрицать", — заметил один комментатор.
"Вы пишете про "предполагаемый" декаданс Запада? Что вы, Запад нынче реально декадентский, а его лидеры извращены", — заявил другой.
Пользователь указал на правоту Путина и обвинил западных политиков в работе против народа.
"Путин прав. Культурное левацкое движение намного мощнее, чем можно предположить. Иммиграция отравила общество и уже меняет нашу культуру", — высказался ещё один читатель, подчеркнув, что французская культура находится под угрозой уничтожения.
Юзеры констатировали также, что "Путин, к сожалению, прав", и Запад медленно разрушает себя. Кроме того, они обвинили издание в клевете.
"Целью статьи является не анализ, а клевета… Путин правильно говорит, что Запад декадентский. Он прав, вот и всё. А правду признать никогда не стыдно", — написал читатель.
Другой пользователь признался, что российского президента понимают во всех странах, где сохранены "моральный дух, традиции, истинные ценности, отличные от "модных" псевдоценностей".
"Меня не обижает, когда Путин говорит о нашем безумии, он мог бы даже употребить выражение "смертельное безумие", оно меня не шокировало бы", — поделился читатель.
О правоте Путина заявили и другие комментаторы. Некоторые согласились, что Запад переживает моральный, интеллектуальный и социальный упадок, и всё это чудовищно для простого человека.
Ранее Лайф писал, что читатели Le Figaro осудили лицемерие G7 из-за желания "взыскать по счетам с Путина". Они считают, что участники саммита лицемерны и непоследовательны в суждениях.
ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба президента РФ