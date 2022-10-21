Читатели Le Figaro заявили о правоте Путина после слов о судьбе Запада

Читатели французского издания Le Figaro жёстко отреагировали на материал издания, в котором российский президент Владимир Путин был подвергнут критике за приверженность к традиционным взглядам на семью, религию и патриотизм.

Газета опубликовала критическую статью о взглядах президента России на семейные ценности, мораль и религию. В сигналах Путина Западу не пытаться "сломать" патриотизм россиян и не разрушать традиционное понимание семьи газета увидела попытку дестабилизировать западные общества. Российского лидера в обвиняют и в стремлении распространить влияние Москвы на другие страны.

Читатели не согласились с позицией авторов и встали на защиту российского президента. Как отмечает ряд пользователей, упадок на Западе действительно существует и несёт в себе угрозу.

"Декаданс Запада — это реальность, неважно, кто это сказал! Но у нас есть люди, которые пытаются это отрицать", — заметил один комментатор.

"Вы пишете про "предполагаемый" декаданс Запада? Что вы, Запад нынче реально декадентский, а его лидеры извращены", — заявил другой.

Пользователь указал на правоту Путина и обвинил западных политиков в работе против народа.

"Путин прав. Культурное левацкое движение намного мощнее, чем можно предположить. Иммиграция отравила общество и уже меняет нашу культуру", — высказался ещё один читатель, подчеркнув, что французская культура находится под угрозой уничтожения.

Юзеры констатировали также, что "Путин, к сожалению, прав", и Запад медленно разрушает себя. Кроме того, они обвинили издание в клевете.

"Целью статьи является не анализ, а клевета… Путин правильно говорит, что Запад декадентский. Он прав, вот и всё. А правду признать никогда не стыдно", — написал читатель.

Другой пользователь признался, что российского президента понимают во всех странах, где сохранены "моральный дух, традиции, истинные ценности, отличные от "модных" псевдоценностей".

"Меня не обижает, когда Путин говорит о нашем безумии, он мог бы даже употребить выражение "смертельное безумие", оно меня не шокировало бы", — поделился читатель.

О правоте Путина заявили и другие комментаторы. Некоторые согласились, что Запад переживает моральный, интеллектуальный и социальный упадок, и всё это чудовищно для простого человека.