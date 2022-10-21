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21 октября, 20:58

Читатели Le Figaro заявили о правоте Путина после слов о судьбе Запада

Читатели французского издания Le Figaro жёстко отреагировали на материал издания, в котором российский президент Владимир Путин был подвергнут критике за приверженность к традиционным взглядам на семью, религию и патриотизм.

Газета опубликовала критическую статью о взглядах президента России на семейные ценности, мораль и религию. В сигналах Путина Западу не пытаться "сломать" патриотизм россиян и не разрушать традиционное понимание семьи газета увидела попытку дестабилизировать западные общества. Российского лидера в обвиняют и в стремлении распространить влияние Москвы на другие страны.

Читатели не согласились с позицией авторов и встали на защиту российского президента. Как отмечает ряд пользователей, упадок на Западе действительно существует и несёт в себе угрозу.

"Совсем спятили?": Путин заявил, что Россия не потерпит отмену традиционных семейных ценностей

"Совсем спятили?": Путин заявил, что Россия не потерпит отмену традиционных семейных ценностей

"Декаданс Запада — это реальность, неважно, кто это сказал! Но у нас есть люди, которые пытаются это отрицать", — заметил один комментатор.

"Вы пишете про "предполагаемый" декаданс Запада? Что вы, Запад нынче реально декадентский, а его лидеры извращены", — заявил другой.

Пользователь указал на правоту Путина и обвинил западных политиков в работе против народа.

"Путин прав. Культурное левацкое движение намного мощнее, чем можно предположить. Иммиграция отравила общество и уже меняет нашу культуру", — высказался ещё один читатель, подчеркнув, что французская культура находится под угрозой уничтожения.

Юзеры констатировали также, что "Путин, к сожалению, прав", и Запад медленно разрушает себя. Кроме того, они обвинили издание в клевете.

"Целью статьи является не анализ, а клевета… Путин правильно говорит, что Запад декадентский. Он прав, вот и всё. А правду признать никогда не стыдно", — написал читатель.

На Западе стали находить отклик идеи Путина

На Западе стали находить отклик идеи Путина

Другой пользователь признался, что российского президента понимают во всех странах, где сохранены "моральный дух, традиции, истинные ценности, отличные от "модных" псевдоценностей".

"Меня не обижает, когда Путин говорит о нашем безумии, он мог бы даже употребить выражение "смертельное безумие", оно меня не шокировало бы", — поделился читатель.

О правоте Путина заявили и другие комментаторы. Некоторые согласились, что Запад переживает моральный, интеллектуальный и социальный упадок, и всё это чудовищно для простого человека.

Ранее Лайф писал, что читатели Le Figaro осудили лицемерие G7 из-за желания "взыскать по счетам с Путина". Они считают, что участники саммита лицемерны и непоследовательны в суждениях.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба президента РФ

Иван Косицын

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