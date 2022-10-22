НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 21:06

Украинский военный рассказал, как при отступлении его бросили на позиции

Российская разведгруппа взяла в плен брошенного сослуживцами бойца ВСУ

Боец украинских вооружённых формирований попал в плен к разведывательной группе ВС России на Криворожском направлении. Обнаружить его удалось при помощи дрона. Военный рассказал, что свои сослуживцы его бросили, и ему пришлось ночевать в поле.

Когда российская разведгруппа вышла на ночное задание, беспилотник засёк человека в поле возле воронки от мины, им оказался военнослужащий ВСУ. Он сдался разведчикам и сообщил, что ему не нашлось места на бронетехнике при спешном отступлении. Сослуживцы просто бросили его на позиции.

По словам мужчины, какое-то время он передвигался в неизвестном направлении, пока не устал и не лёг спать. Очевидцев среди военных сообщили, что пленный обрадовался, когда понял, что не подорвался на мине, не замерз насмерть, и ему не придется больше сражаться.

"Не пытались сопротивляться": Украинские военные попали в плен, не провоевав и суток

"Не пытались сопротивляться": Украинские военные попали в плен, не провоевав и суток

Ранее попавший в российский плен старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич рассказал, что зарубежные украинские партнёры считали, что командиры ВСУ неспособны руководить войсками. По его словам, из этих соображений всё управление возлагалось на зарубежных генералов.

Обложка ©

ТАСС / АР / Francisco Seco

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров