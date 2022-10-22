Украинский военный рассказал, как при отступлении его бросили на позиции

Боец украинских вооружённых формирований попал в плен к разведывательной группе ВС России на Криворожском направлении. Обнаружить его удалось при помощи дрона. Военный рассказал, что свои сослуживцы его бросили, и ему пришлось ночевать в поле.

Когда российская разведгруппа вышла на ночное задание, беспилотник засёк человека в поле возле воронки от мины, им оказался военнослужащий ВСУ. Он сдался разведчикам и сообщил, что ему не нашлось места на бронетехнике при спешном отступлении. Сослуживцы просто бросили его на позиции.

По словам мужчины, какое-то время он передвигался в неизвестном направлении, пока не устал и не лёг спать. Очевидцев среди военных сообщили, что пленный обрадовался, когда понял, что не подорвался на мине, не замерз насмерть, и ему не придется больше сражаться.