ТРТ: Финляндия обсудит в Турции вопросы членства в НАТО и выдачу террористов

В Анкаре 25 октября делегация Министерства юстиции Финляндии обсудит вопросы членства страны в НАТО и выдачи членов террористических организаций в Турцию. Об этом сообщил телеканал ТРТ.

Переговоры будут проходить в Министерстве юстиции Турции. В них примут участие представители заинтересованных ведомств.

Участники встречи обсудят вопросы членства Финляндии в НАТО и экстрадицию участников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Также запланировано обсуждение выдачи членов организации ФЕТО. Её турецкие власти обвиняют в попытке переворота в 2016 году.