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22 октября, 09:10

ТРТ: Финляндия обсудит в Турции вопросы членства в НАТО и выдачу террористов

В Анкаре 25 октября делегация Министерства юстиции Финляндии обсудит вопросы членства страны в НАТО и выдачи членов террористических организаций в Турцию. Об этом сообщил телеканал ТРТ.

Переговоры будут проходить в Министерстве юстиции Турции. В них примут участие представители заинтересованных ведомств.

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Участники встречи обсудят вопросы членства Финляндии в НАТО и экстрадицию участников Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической. Также запланировано обсуждение выдачи членов организации ФЕТО. Её турецкие власти обвиняют в попытке переворота в 2016 году.

Ранее Лайф рассказывал о том, что протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали все страны альянса, за исключением Турции и Венгрии.

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Getty Images / Vladimir Feofanov / EyeEm

Илья Суриков

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