Кириенко: НАТО хочет ликвидировать Россию как суверенное государство

Объединённые страны Североатлантического альянса ведут неприкрытую войну против России, чтобы попытаться ликвидировать её как свободное и суверенное государство. Такое заявление на Всероссийском форуме классных руководителей сделал замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко — о войне НАТО против России. Видео © LIFE

"Против России сегодня воюют объединённые страны НАТО. Целью этой войны, довольно неприкрытой уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство", — сказал он.

Кириенко подчеркнул, что война, которая ведётся против России, состоит из горячих боевых действий, происходящих на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в Незалежной в целом. Но при этом РФ "не воюет с Украиной". А страны НАТО пытаются ликвидировать исторические корни и культурные традиции России. Основной целью этой войны, уверен Кириенко, является подрастающее поколение.