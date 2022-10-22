Постпред России назвал очередную причину истерии Запада

Удары Вооружённых сил России по объектам на территории Украины вызвали истерику у западных политиков. Такое заявление на заседании СБ ООН сделал постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского", — сказал он.

Такая ситуация, продолжил Небензя, не устраивает США и их партнёров, поэтому вызвала истерию среди западных политиков. А всё дело в том, что эти страны не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что гражданские объекты пострадали только в тех случаях, когда БПЛА подстреливались у самой цели отрядами теробороны Украины и отклонялись из-за этого от изначального курса. Были и другие причины разрушений. Например, когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской системы ПВО, неспособные перехватить цели.

"Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в Интернете", — отметил Небензя.