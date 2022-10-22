Шольц признал, что Россия не угрожала Германии эскалацией украинского кризиса
Россия никогда не угрожала на переговорах с Германией эскалацией украинского кризиса. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", — сказал он в интервью газете Die Welt.
По словам Шольца, СМИ западных стран "достаточно вольно" трактуют официальные сообщения о переговорах Москвы и Берлина.
Ранее Лайф писал, что немецкий депутат Тино Крупалла назвал ошибкой санкционную войну ФРГ против России. Парламентарий обвинил немецкие власти в намеренном сокращении поставок энергоресурсов из России, что подстегнуло цены.
Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz