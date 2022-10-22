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22 октября, 07:15

Шольц признал, что Россия не угрожала Германии эскалацией украинского кризиса

Россия никогда не угрожала на переговорах с Германией эскалацией украинского кризиса. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", — сказал он в интервью газете Die Welt.

По словам Шольца, СМИ западных стран "достаточно вольно" трактуют официальные сообщения о переговорах Москвы и Берлина.

Шольц заявил, что Германия больше не зависима от российского газа

Шольц заявил, что Германия больше не зависима от российского газа

Ранее Лайф писал, что немецкий депутат Тино Крупалла назвал ошибкой санкционную войну ФРГ против России. Парламентарий обвинил немецкие власти в намеренном сокращении поставок энергоресурсов из России, что подстегнуло цены.

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Twitter / Bundeskanzler Olaf Scholz

Артур Лапсаков

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