Шольц признал, что Россия не угрожала Германии эскалацией украинского кризиса

Россия никогда не угрожала на переговорах с Германией эскалацией украинского кризиса. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", — сказал он в интервью газете Die Welt.