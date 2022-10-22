Глава Шотландии Стерджен усмотрела в отставке Трасс аргумент в пользу независимости
Отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании усиливает аргумент в пользу независимости Шотландии. Об этом заявила первый министр страны Никола Стерджен в статье для издания The Courier.
"Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", — подчеркнула она.
Стерджен уверена: ничто за последние шесть лет, в том числе премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не сравнится со "взлётом и политической кончиной" Трасс. Министр также назвала фарсом новое голосование внутри Консервативной партии без учёта мнения народа. По её словам, тори утратили любую способность управлять Великобританией.
"Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров", — заявила Стерджен.
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
Twitter / ScotGovFM