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Опубликовано 22 октября 2022, 06:28
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Военнопленный ВСУ признался в намеренных обстрелах жилых домов в Донецке

Украинская артиллерия намеренно наносила удары по жилым домам в Донецке. Как рассказал военнопленный Виталий Катранич в беседе с РИА "Новости", ВСУ использовали достаточно точные орудия, применялась и корректировка беспилотников.

"Бывало и раз в день, бывало и два раза в день <...> Наблюдали, давали координаты, корректировали", — объяснил он, как часто ВСУ обстреливали столицу ДНР.

По словам военнопленного, квадрокоптеры использовались для разведки, затем появились беспилотники побольше. При этом Катранич ответил "Так точно" на вопрос, целятся ли ВСУ в жилые дома.

Жители Донецка публикуют видео обстрела города осветительными снарядами "Люстра"
Жители Донецка публикуют видео обстрела города осветительными снарядами "Люстра"

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали здание Администрации Ворошиловского района Донецка. Лайф опубликовал кадры с выбитыми стёклами.

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Евгения Колесникова
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