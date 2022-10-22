Военнопленный ВСУ признался в намеренных обстрелах жилых домов в Донецке

Украинская артиллерия намеренно наносила удары по жилым домам в Донецке. Как рассказал военнопленный Виталий Катранич в беседе с РИА "Новости", ВСУ использовали достаточно точные орудия, применялась и корректировка беспилотников.

"Бывало и раз в день, бывало и два раза в день <...> Наблюдали, давали координаты, корректировали", — объяснил он, как часто ВСУ обстреливали столицу ДНР.

По словам военнопленного, квадрокоптеры использовались для разведки, затем появились беспилотники побольше. При этом Катранич ответил "Так точно" на вопрос, целятся ли ВСУ в жилые дома.