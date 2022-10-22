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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 07:01
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах

"Страна.ua": В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности, речь идёт об Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает в телеграм-канале интернет-издание "Страна.ua".

"В Одесской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры", — пишет СМИ.

Информацию о взрывах в Хмельницкой области уже подтвердил губернатор Сергей Гамалий. Также удары были нанесены по Луцку, Ровно. Телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Днепре. По словам главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, в украинской столице в настоящий момент работает ПВО.

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Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. А ещё Лайф писал о взрывах в Харькове. Информацию о прилётах подтвердили глава областной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. Кадрами поделились местные жители в соцсетях.

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Евгения Колесникова
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