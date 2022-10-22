Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы. В частности, речь идёт об Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает в телеграм-канале интернет-издание "Страна.ua".

"В Одесской области сообщают об ударе по объекту энергетической инфраструктуры", — пишет СМИ.

Информацию о взрывах в Хмельницкой области уже подтвердил губернатор Сергей Гамалий. Также удары были нанесены по Луцку, Ровно. Телеканал "Прямой" сообщил о взрывах в Днепре. По словам главы Киевской областной администрации Алексея Кулебы, в украинской столице в настоящий момент работает ПВО.