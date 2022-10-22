НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 04:48

Два пограничных с Украиной региона продлили жёлтый уровень опасности

Власти Курской и Белгородской областей продлили жёлтый уровень опасности до 6 ноября

В Курской области до 6 ноября продлён высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток — до 6 ноября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы", — написал глава региона у себя в "Телеграме".

У жителя Курской области не выдержало сердце во время обстрела с Украины

У жителя Курской области не выдержало сердце во время обстрела с Украины

О том, что до 6 ноября продлевается жёлтый антитеррористический уровень, сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У себя в телеграм-канале он предупредил, что в регионе продлевается также постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Лайф рассказывал, что ранее украинские войска вновь обстреляли приграничное село Гордеевка в Курской области. Снаряды упали в огородах местных жителей, было повреждено несколько домов.

Обложка ©

Wikipedia

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров