Два пограничных с Украиной региона продлили жёлтый уровень опасности

В Курской области до 6 ноября продлён высокий (жёлтый) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Приняли решение продлить действие жёлтого уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток — до 6 ноября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы", — написал глава региона у себя в "Телеграме".

О том, что до 6 ноября продлевается жёлтый антитеррористический уровень, сообщил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У себя в телеграм-канале он предупредил, что в регионе продлевается также постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.