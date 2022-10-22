Москва призвала ООН отреагировать на удары ВСУ по Херсону
Советник постпредства: РФ ожидает незамедлительной реакции ООН на обстрел переправы в Херсоне
Россия ожидает незамедлительной адекватной реакции ООН на обстрел гражданской переправы в Херсоне украинскими военными, применившими в этой атаке системы HIMARS. Такое требование выдвинул советник российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский.
"Погибло четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, десять его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных", — сказал дипломат, выступая в Четвёртом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
Этот обстрел дипломат назвал очередным эпизодом преступлений киевского режима, ещё одним свидетельством "его бесчеловечной сущности и готовности идти на любые — даже самые серьёзные — нарушения гуманитарного права".
Говоря о целях такой агрессии, советник российского постпредства заявил, что Киев намеревается любой ценой не позволить распространить правду о происходящем на Украине. Поэтому Россия ожидает незамедлительной адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур, в первую очередь в системе ООН, призвал Стржижовский.
Напомним, ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало 13. В числе жертв — два журналиста телерадиокомпании "Таврия".
ТАСС / Сергей Бобылев