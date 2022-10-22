Москва призвала ООН отреагировать на удары ВСУ по Херсону

Россия ожидает незамедлительной адекватной реакции ООН на обстрел гражданской переправы в Херсоне украинскими военными, применившими в этой атаке системы HIMARS. Такое требование выдвинул советник российского постпредства при ООН Фёдор Стржижовский.

"Погибло четыре человека, включая журналиста Олега Клокова, десять его коллег получили ранения различной степени тяжести. Есть пострадавшие и среди их родных", — сказал дипломат, выступая в Четвёртом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Этот обстрел дипломат назвал очередным эпизодом преступлений киевского режима, ещё одним свидетельством "его бесчеловечной сущности и готовности идти на любые — даже самые серьёзные — нарушения гуманитарного права".