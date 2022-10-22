Украинцев предупредили о длительной экономии электроэнергии
Минэнерго Украины предупредило граждан, что экономить электричество предстоит ещё долго
Режим экономии электроэнергии на Украине введён надолго, об этом заявил советник министра энергетики страны Александр Харченко.
"Мы должны понимать, что ситуация с экономией электроэнергии с нами надолго", — сказал специалист украинскому агентству УНН.
Харченко пояснил, что в энергетической системе Украины достаточно большое количество оборудования, которое невозможно полноценно восстановить в сжатые сроки. Изготовление такого оборудования требует от нескольких месяцев до года.
Он сообщил также, что ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры Украины, разрушенных в результате ударов, идут каждый день, таких пострадавших точек много. В связи с этим компания "Укрэнерго" установила ограничения на электричество, чтобы энергосистема государства могла функционировать, сказал специалист.
Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что веерные отключения электроэнергии в Киеве начались раньше срока. Отключать электроэнергию планируется не более чем на четыре часа в разное время. Отключения в течение суток могут повторяться.
ТАСС / Николай Тришин