Украинцев предупредили о длительной экономии электроэнергии

Режим экономии электроэнергии на Украине введён надолго, об этом заявил советник министра энергетики страны Александр Харченко.

"Мы должны понимать, что ситуация с экономией электроэнергии с нами надолго", — сказал специалист украинскому агентству УНН.

Харченко пояснил, что в энергетической системе Украины достаточно большое количество оборудования, которое невозможно полноценно восстановить в сжатые сроки. Изготовление такого оборудования требует от нескольких месяцев до года.

Он сообщил также, что ремонтные работы на объектах энергетической инфраструктуры Украины, разрушенных в результате ударов, идут каждый день, таких пострадавших точек много. В связи с этим компания "Укрэнерго" установила ограничения на электричество, чтобы энергосистема государства могла функционировать, сказал специалист.