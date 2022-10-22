Сотрудников Администрации Энергодара пытаются запугать

После удара по зданию Администрации Энергодара её сотрудникам продолжают поступать угрозы. Об этом сообщил глава местного органа власти Александр Волга.

"Угрозы в отношении граждан города, в частности сотрудников администрации, коммунальных предприятий, поступают практически постоянно, но никто уже давно не обращает внимания на все эти вещи", — сказал он в беседе с ТАСС, отвечая на вопрос об угрозах сотрудникам администрации.

Волга сообщил, что правоохранительные органы выявляют людей, которые занимаются такими провокациями. По его словам, борьба ведётся успешно, проводятся разъяснительные беседы. Мэр города, в котором расположена Запорожская АЭС, добавил, что все меры по защите приняты, территория находится в полной безопасности.