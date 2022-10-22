"Жизнь гораздо дороже": Водителям напомнили главнейшее правило при смене резины

Чаще всего владельцы автомобилей переходят на зимнюю резину перед наступлением первых заморозков или в условиях, когда средняя температура воздуха сохраняется ниже пяти градусов. Эти рекомендации являются стандартными для всех автомобилистов, заявил директор по сервису одного из подразделений АГ "Авилон" Павел Константинов.

В беседе с агентством "Прайм" он заметил, что нет отдельных категорий авто, для которых требуется соблюдать особенный регламент и совершать более ранний переход с летних на зимние шины.

Специалист отметил, что случаи, когда водители меняют резину на зимнюю в начале октября, единичные. А вот в середине и в конце месяца, с приходом заморозков и устойчивых пониженных температур, количество желающих "переобуться" возрастает. При этом автоэксперт крайне не рекомендует при смене резины покупать подержанные шины.

"Важно понимать, что колёса — это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством — как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин — могут привести к непредсказуемым последствиям", — предупредил Константинов, подчеркнув, что здоровье стоит гораздо дороже.