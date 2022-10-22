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22 октября, 01:54

Байден захотел, чтобы Россия не достигла своих целей на Украине

Байден: На Украину потрачено много денег, чтобы Путин не добился успеха

Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу MSNBC, пояснив, что на помощь украинцам Вашингтон потратил достаточно много средств и усилий.

"Но это гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это всё для того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха", — сказал Байден.

Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Ранее офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер заявила, что президенту США Джо Байдену необходимо разработать разумную стратегию деэскалации конфликта на Украине. Она привела пять причин, почему так важно на текущем этапе понизить градус напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

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ТАСС / АР / J. Scott Applewhite

Юлия Коновалова

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