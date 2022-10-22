Байден захотел, чтобы Россия не достигла своих целей на Украине

Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу MSNBC, пояснив, что на помощь украинцам Вашингтон потратил достаточно много средств и усилий.

"Но это гораздо больше, чем про украинцев. Это о НАТО, о Западной Европе. Это всё для того, чтобы [президент России Владимир] Путин не смог добиться успеха", — сказал Байден.