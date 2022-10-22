WhatsApp оказался опасен для россиян

Первые вирусы для смартфонов и других устройств появились примерно 15 лет назад. За это время пользователи испытали достаточно проблем от "чёрных" разработчиков. Сейчас же мишенью злоумышленников становятся самые любимые сервисы граждан, в частности, мессенджеры, сообщил директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что владельцы гаджетов проводят много времени именно в мессенджерах, и разработчики в связи с этим создают вокруг них целую экосреду, предлагающую более удобные приложения и всякие надстройки интерфейсов.

"Погоня за удобством усыпляет бдительность пользователей. Именно этим пользуются создатели вредоносных модов для WhatsApp. Так, человек скачивает красивую программу и пользуется ей как ни в чём не бывало. А в это время вирус расползается по гаджету, в ряде случаев перепрыгивая и на другие девайсы, если устройства связаны в единую сеть по типу "умный дом", — пояснил специалист .

Чаще всего такие вирусы подхватываются в местах высокого трафика — например, на сайтах потокового видео. Сам медиа-контент сравнительно безопасен, но "моды, которые рекламируются на таких порталах, могут нести серьёзную угрозу", предупредил эксперт. По его словам, всё происходит следующим образом: пользователь скачивает непроверенную надстройку, например, для WhatsApp, устанавливает на телефон и "вместе с тяжёлым контентом незаметно просачиваются и массивные коды программ вредителей".

Такие опасные программы могут взломать мессенджеры, похитить персональные данные и запустить платные подписки на несуществующие сервисы. Мясоедов призвал скачивать приложения только из достоверных источников и пользоваться антивирусами.

"Если у вас есть подозрения, что вирус уже проник на смартфон, удалите все сторонние мессенджеры и, в первую очередь, пресловутый YoWhatsApp, который массово поражает гаджеты по всему миру. Установите качественный антивирус и после этого заново переустановите мессенджеры, к которым вы уже привыкли", — посоветовал эксперт.