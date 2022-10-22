"Очень зависим от США": Во Франции заговорили о риске распада ЕС и крахе евро
Энергетический кризис вызвал у читателей Le Figaro разочарование в единой Европе
Читатели французской газеты Le Figaro критически отреагировали на статью, в которой анализировались итоги саммита Евросоюза в Брюсселе. Своим мнением пользователи поделились в комментариях под материалом.
В публикации отмечается, что в дискуссиях европейцев доминирует энергетический кризис, с которым европейцы борются несколько последних месяцев. Отдельный акцент в статье делается на увеличившихся в разы платежах за коммунальные услуги, а также на высокий уровень инфляции. Меры, принимаемые для поддержки Украины, крайне дорого обходятся простым гражданам и бизнесу, сетуют авторы.
"Россия не ведёт энергетическую войну против ЕС. Происходит прямо противоположное. Это ЕС решил лишить нас российской нефти и газа. ЕС ведёт нас к экономическому упадку в результате принятия санкций. Это не что иное, как диктатура, и чем скорее мы от неё избавимся, тем будет лучше", — высказался один читатель.
Другой заявил об отсутствии единства Европы и геополитической стратегии. Он пожаловался, что ЕС стал очень зависим от США.
"Ничего разумного в энергетической области, когда цена на электроэнергию индексируется по цене на газ! Мы отказались от ядерной энергетики и стали зависимыми от американцев в области обороны. Такая Европа может только разочаровывать", — печалится пользователь.
"Нынешний кризис, несомненно, является самым серьёзным, с которым придётся столкнуться ЕС. Есть риск распада ЕС, и если он произойдёт, то он начнётся с краха евро", — прогнозирует следующий юзер.
Ещё один комментатор назвал очевидное решение проблемы: по его мнению, надо отменить санкции и прекратить вмешиваться в конфликт, который европейцев не касается. Подразумевается, вероятно, ситуация на Украине.
А ранее Лайф рассказывал, что многие европейцы осознают: они стали жертвами глобальной стратегии США. В частности, авторы китайского издания Global Times пришли к выводу, что украинский конфликт поставил Европу на распутье.
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