Аршавин пожаловался, что его сыну промыли мозги в "Спартаке"
Аршавин считает, что его сын от брака с Барановской превратился в истинного спартаковца
Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что его младший сын от первого брака Арсений уже стал настоящим спартаковцем.
В 2020 году бывшая супруга футболиста Юлия Барановская отдала сына в детско-юношескую академию "Спартака". По словам Аршавина, он сына не тренирует и считает, что родителям не следует влезать в тренировки своих детей, потому что это прерогатива тренера.
"Хотел бы я, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы, но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в "Спартаке", что он уже стал как истинный спартаковец", — поделился Аршавин в беседе со Sport24.
Ранее заместитель генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию и экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин предположил, что возвращение отечественных команд на международные турниры произойдёт не раньше чем через три года. Он также выразил мнение, что в этот период нашим клубам нужно избавиться от легионеров, сделав ставку на собственных воспитанников.
ТАСС / Сергей Фадеичев