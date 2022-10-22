Аршавин пожаловался, что его сыну промыли мозги в "Спартаке"

Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что его младший сын от первого брака Арсений уже стал настоящим спартаковцем.

В 2020 году бывшая супруга футболиста Юлия Барановская отдала сына в детско-юношескую академию "Спартака". По словам Аршавина, он сына не тренирует и считает, что родителям не следует влезать в тренировки своих детей, потому что это прерогатива тренера.

"Хотел бы я, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы, но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в "Спартаке", что он уже стал как истинный спартаковец", — поделился Аршавин в беседе со Sport24.