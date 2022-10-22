Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

У президента США Джо Байдена есть намерение участвовать в президентской гонке на выборах в 2024 году, об этом американский лидер сам сообщил в интервью телеканалу MSNBC. Вместе с тем он оговорился, что пока не принял окончательного решения на этот счёт.

"Я не принял официального решения, но это моё намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение", — сказал 79-летний Байден.

Президент озвучил также мнение своей супруги Джилл, которая, по его словам, считает, что "делается что-то очень важное", поэтому Байдену не следует "от этого отказываться". Подобные сообщения о реакции жены на его президентские намерения, к слову, американский лидер делал и прежде.