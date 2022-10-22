Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года
У президента США Джо Байдена есть намерение участвовать в президентской гонке на выборах в 2024 году, об этом американский лидер сам сообщил в интервью телеканалу MSNBC. Вместе с тем он оговорился, что пока не принял окончательного решения на этот счёт.
"Я не принял официального решения, но это моё намерение. Мое намерение заключается в том, чтобы баллотироваться снова, и у нас есть время, чтобы принять это решение", — сказал 79-летний Байден.
Президент озвучил также мнение своей супруги Джилл, которая, по его словам, считает, что "делается что-то очень важное", поэтому Байдену не следует "от этого отказываться". Подобные сообщения о реакции жены на его президентские намерения, к слову, американский лидер делал и прежде.
Новые выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Ранее Байден в беседе с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном уже заявлял, что намерен снова принять участие в выборах главы государства. В Федеральную избирательную комиссию Штатов подана заявка на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского лидера в выборах 2024 года.
ТАСС / AP / Andrew Harnik