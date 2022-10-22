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21 октября, 23:30

Десантники уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

Десантники ликвидировали батальон ВСУ, оснащённый македонскими и словенскими танками

Российские десантники уничтожили батальон ВСУ, который был укомплектован македонскими и словенскими танками.

Как сообщает РИА "Новости", в результате успешной обороны на Криворожском направлении одним из десантных подразделений Вооружённых сил РФ был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленными Киеву по программе помощи от стран НАТО. Кроме того, сообщается об уничтожении МТЛБ и БРДМ противника.

Украинский военный рассказал, как при отступлении его бросили на позиции

Украинский военный рассказал, как при отступлении его бросили на позиции

Ранее попавший в российский плен старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич рассказал, что зарубежные украинские партнёры считали, что командиры ВСУ неспособны руководить войсками. По его словам, из этих соображений всё управление возлагалось на зарубежных генералов.

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РИА "Новости"

Иван Косицын

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