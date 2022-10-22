Десантники уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

Российские десантники уничтожили батальон ВСУ, который был укомплектован македонскими и словенскими танками.

Как сообщает РИА "Новости", в результате успешной обороны на Криворожском направлении одним из десантных подразделений Вооружённых сил РФ был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленными Киеву по программе помощи от стран НАТО. Кроме того, сообщается об уничтожении МТЛБ и БРДМ противника.