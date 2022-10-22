Серия взрывов прогремела в Херсоне в районе Антоновского моста
ВСУ пытались обстрелять район гражданской переправы недалеко от Антоновского моста. Об этом со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщает РИА "Новости".
Также говорится, что были видны запуски ракет с земли — предположительно, работала система ПВО. По данным очевидцев, она отбила атаку.
Ранее сообщалось, что 12 ракетных ударов совершили Украинские вооружённые силы по гражданской переправе в Херсоне. По информации экстренных служб региона, системам ПВО удалось сбить 11 ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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ТАСС / Стрингер