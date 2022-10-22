В Германии предрекли "экономическую поножовщину" внутри ЕС

Дружба между Францией и Германией в действительности представляет собой постоянные разногласия и борьбу между собой, а Евросоюз для обеих стран — это лишь инструмент для достижения внешнеполитических целей. Такое мнение высказал обозреватель Йорг Кронауэр.

"Берлин и Париж едины во мнении только в одном: если хочешь продавить свои интересы в мировой политике, то в качестве усиливающего фактора необходим ЕС", — написал публицист в статье для Junge Welt.

Автор полагает, что у Франции и ФРГ кардинально различаются национальные интересы, причём именно они, а не общеевропейские приоритетны в политике обоих государств. Самое зримое выражение так называемой дружбы — это постоянные "политические кулачные бои и экономическая поножовщина", подчеркнул Кронауэр.

Разногласия между Парижем и Берлином он считает настолько серьёзными, что стороны даже перенесли совместные межправительственные консультации на январь при условии, что к этому моменту смогут прийти к компромиссу. Обозреватель подчеркнул, что разногласия между странами носят застарелый характер.