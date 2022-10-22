С Плесецка стартовала ракета "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками
МО РФ: Ракета-носитель "Союз-2.1в" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы РФ осуществили пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с двумя спутниками на борту с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Двадцать первого октября с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлён пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту", — сообщает ведомство.
В Минобороны добавили, что космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".
Как сообщал Лайф ранее, с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом ГЛОНАСС-К.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ