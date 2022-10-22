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21 октября, 22:00

Талибы сообщили о проведении спецоперации против ИГ в Кабуле

Телеканал ​​​​​​TOLOnews сообщает о взрывах, прогремевших вечером 21 октября в одном из районов Кабула. По свидетельствам очевидцев, после этого началась перестрелка.

Как сообщил в "Твиттере" замминистра культуры и информации во временном правительстве радикального движения "Талибан"* Забихулла Муджахид, в восьмом округе афганской столицы было раскрыто укрытие боевиков террористической группировки "Исламское государство"**. По словам чиновника, против террористов проводится спецоперация. Муджахид заверил, что у жителей Кабула нет повода для беспокойства.

Политолог увидел след ИГИЛ во взрыве у Посольства РФ в Кабуле

Политолог увидел след ИГИЛ во взрыве у Посольства РФ в Кабуле

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел у Посольства России в Кабуле. Как уточнили в МИД РФ, в результате происшествия погибли два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта.

* Деятельность организации запрещена ООН.

** Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Юлия Коновалова

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