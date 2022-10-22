Массовое захоронение жертв ИГ обнаружено в Пальмире

Сирийские власти нашли в Пальмире место массового захоронения жертв террористической группировки "Исламское государство"*. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.

"Рядом с историческим амфитеатром в Пальмире компетентные органы обнаружили массовое захоронение мирных жителей и военных, казнённых боевиками ИГ перед тем, как город освободили от их контроля", — гласит сообщение телеканала.

Радиостанция Sham FM в свою очередь сообщает, что уже произведена эксгумация останков 12 человек. После идентификации личности прах будет передан родственникам погибших.

Ранее, напомним, замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"**.