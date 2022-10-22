Экс-футболист разнёс Роналду за его "раздутое эго"

Чемпион мира в составе сборной Франции по футболу Эммануэль Пети резко высказался о португальском нападающем клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после новости о его отстранении от тренировок с основной командой. Его слова передаёт RMC Sport.

Ранее наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг подтвердил информацию о том, что Роналду, оставшийся в запасе на матч с лондонским "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии, отказался во время поединка выходить на замену. Кроме того, спортсмен демонстративно покинул скамейку запасных, не дожидаясь финального свистка. За это футболиста оштрафовали и отстранили от тренировок. Также португальца исключили из заявки на предстоящий матч против "Челси".

"Его поступок в матче с "Тоттенхэмом"… Тебе может больше не нравиться то, что происходит с твоим клубом, ты больше не можешь терпеть Эрика тен Хага. Ты многое сделал, но у тебя больше нет статуса! Ты больше не тот игрок, тебя понизили в должности, ты пережил спад, но ты не принимаешь этого из-за раздутого эго", — сказал Пети.