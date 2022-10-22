Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом Ярослава Мудрого

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого второй степени спикеров парламентов стран – партнёров Киева. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

В список награждённых вошли 13 человек, среди которых спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас, председатель Сената (верхняя палата) французского парламента Жерар Ларше. Кроме того, награды получили председатели обеих палат парламента Польши, спикер Сената (верхняя палата) парламента Ирландии, главы палат законодательных органов Швейцарии, Германии, Норвегии, Латвии, Литвы, Хорватии и Северной Македонии.

Указ президента поясняет, что все перечисленные политики отмечены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире".

До этого Зеленский наградил орденами, медалями и знаками отличия свыше 100 иностранных политиков, актёров, музыкантов, общественных деятелей, предпринимателей и журналистов. Среди них председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, американские актёры Шон Пенн, Бен Стиллер и Лив Шрайбер.