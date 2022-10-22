Болгары попытались отобрать у россиянки две тысячи евро и нарвались на отпор

Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у неё крупную сумму евро. Как сообщает МК, женщина и её супруг прошли паспортный контроль и ожидали вылета, когда к ним подошли двое мужчин в форме и стали интересоваться, сколько у них с собой денег. У пары также потребовали показать содержимое сумок. После того как муж Татьяны вытащил около 2000 евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять.

"Я поняла, что они ссылались на рекомендации Евросоюза. Прилепились как пиявки. Было видно, что просто хотели изъять наши деньги. Мою сумку проверили. Затем стали бормотать что-то про 300 евро, которые разрешено перевозить. И тут я не выдержала, стала кричать на одного: "Совсем обалдел? Ты что, мне будешь указывать, сколько денег с собой возить?" — рассказала россиянка.

После того как женщина на повышенных тонах дала отпор людям в форме, те "махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам".

Добавим, что антироссийские санкции ЕС запрещают ввоз в Россию наличных банкнот евро и всех официальных валют стран Евросоюза.