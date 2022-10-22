Администрация Киева объявила о воздушной тревоге в городе

В ночь на 22 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом сообщили в городской администрации.

"Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве", — сказано в телеграм-канале органа местного самоуправления.

В пятницу поздно вечером воздушную тревогу объявили в ряде районов на юге и востоке Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Также сирены звучали в Винницкой, Сумской и Черкасской областях.