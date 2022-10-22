Администрация Киева объявила о воздушной тревоге в городе
В ночь на 22 октября воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом сообщили в городской администрации.
"Сирены воздушной тревоги звучат в Киеве", — сказано в телеграм-канале органа местного самоуправления.
В пятницу поздно вечером воздушную тревогу объявили в ряде районов на юге и востоке Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Также сирены звучали в Винницкой, Сумской и Черкасской областях.
Напомним, российские военные наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник офиса президента Незалежной Алексей Арестович заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны страны.
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