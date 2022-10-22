Небензя обвинил Украину в терроризме на российских землях
Небензя: Киев при кураторстве Запада давно проводит диверсии на территории России
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Киев в использовании террористических методов на территории России под покровительством Запада. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, власти Украины устраивают диверсии и теракты на российской территории при кураторстве западных хозяев. Примеров этому масса, но апогеем стал теракт на Крымском мосту, сказал российский постпред.
Он обратил внимание на избирательный подход всемирной организации к разрушениям гражданской инфраструктуры. Между тем, напомнил Небензя, секретариат всё-таки озадачился этой проблемой.
"К сожалению, снова однобоко: мы не услышали ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе", — посетовал Небензя.
Ранее, напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что силовики пресекли готовившийся украинскими спецслужбами теракт на транспортном терминале в Брянске. Задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России.
ТАСС / AP / Seth Wenig