Небензя обвинил Украину в терроризме на российских землях

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Киев в использовании террористических методов на территории России под покровительством Запада. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Небензи, власти Украины устраивают диверсии и теракты на российской территории при кураторстве западных хозяев. Примеров этому масса, но апогеем стал теракт на Крымском мосту, сказал российский постпред.

Он обратил внимание на избирательный подход всемирной организации к разрушениям гражданской инфраструктуры. Между тем, напомнил Небензя, секретариат всё-таки озадачился этой проблемой.

"К сожалению, снова однобоко: мы не услышали ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе", — посетовал Небензя.