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22 октября, 00:51

Небензя обвинил Украину в терроризме на российских землях

Небензя: Киев при кураторстве Запада давно проводит диверсии на территории России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Киев в использовании террористических методов на территории России под покровительством Запада. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Небензи, власти Украины устраивают диверсии и теракты на российской территории при кураторстве западных хозяев. Примеров этому масса, но апогеем стал теракт на Крымском мосту, сказал российский постпред.

Теракт на Крымском мосту: Сын фигуранта поделился подробностями

Теракт на Крымском мосту: Сын фигуранта поделился подробностями

Он обратил внимание на избирательный подход всемирной организации к разрушениям гражданской инфраструктуры. Между тем, напомнил Небензя, секретариат всё-таки озадачился этой проблемой.

"К сожалению, снова однобоко: мы не услышали ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе", — посетовал Небензя.

Ранее, напомним, Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что силовики пресекли готовившийся украинскими спецслужбами теракт на транспортном терминале в Брянске. Задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России.

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ТАСС / AP / Seth Wenig

Дмитрий Алексиевич

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