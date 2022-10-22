Есть риск спать на улице: Для украинских беженцев в Ирландии не хватает жилья

Украинским беженцам в Ирландии, возможно, придётся спать на улице, таким неутешительным прогнозом поделился министр по делам детей и молодёжи страны Родерик О'Горман.

В эфире радио RTÉ чиновник сообщил, что Правительство Ирландии совместно с посольством Украины прорабатывает проблему по размещению беженцев из-за отсутствия свободного жилья. Он заверил, что ирландские власти делают всё возможное, чтобы решить вопрос как можно быстрее. О'Горман подчеркнул, что приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым категориям украинцев.

Вместе с тем министр оговорился, что Ирландия не даёт гарантии того, что можно будет принять всех украинских беженцев на следующей неделе. Власти, по его словам, просят иностранцев из других стран ЕС оставаться там либо подыскивать иную европейскую страну для пребывания.