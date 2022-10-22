Украинский военный рассказал, как сослуживец расстрелял при нём гражданского
РИА "Новости": Пленный старшина ВСУ рассказал об убийстве жителя Мариуполя
Украинские военные во время нахождения в Мариуполе отбирали продукты у мирных жителей, а однажды застрелили мужчину, который из-за этого возмущался. Эту историю рассказал украинский военнопленный — старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич.
"Мы выехали машиной и ходили по квартирам. Уже не было что есть. Взламывали, стучали, нам не открывали. Взломали. Хозяин подошёл, начал кричать", — сказал Катранич РИА "Новости".
Его сослуживец по фамилии Руденко в ответ расстрелял негодующего мирного жителя из автомата. В другой раз он же стрелял в гражданских с балкона гостиницы. Катранич признался, что лично видел трупы двух убитых людей.
Лайф ранее рассказывал о новых преступлениях боевиков нацполка "Азов" против мирных жителей. Как вспоминал пленный замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ подполковник Валентин Алтухов, когда военным требовалась машина, они просто убивали водителя и забирали авто.
ТАСС / Ар / Leo Correa