Ещё один россиянин задержан в Норвегии за использование дрона

В Норвегии за использование дрона задержан ещё один россиянин. Об этом сообщает газета Bergensavisen, ссылаясь на представителя полицейской службы безопасности (PST) Мартина Бернсена.

"Он задержан за использование дрона на территории Норвегии. Он задержан полицией Западного полицейского округа по запросу PST", — заявил Бернсен.

Представитель PST отказался делиться подробностями, в том числе о том, где именно использовался беспилотник. Издание сообщает, что гражданина России задержали вечером 20 октября в коммуне Улленсванг. В субботу суд рассмотрит вопрос его ареста.