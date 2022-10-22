Канье Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga

Французская группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, заявила, что Balenciaga больше не будет сотрудничать с американским певцом Канье Уэстом из-за его неоднозначных высказываний в соцсетях.

"Balenciaga больше не имеет никаких отношений и планов на будущие проекты с этим певцом", — цитирует заявление компании журнал Women's Wear Daily.

Совместную коллекцию бренда с хип-хоп-исполнителем убрали как из ассортимента официальных бутиков бренда, так и из интернет-магазинов по всему миру. Товары из линейки тоже оказались недоступны для покупки на официальном сайте компании. Фото Уэста, который участвовал в последнем показе Balenciaga, удалены из прессы, включая онлайн-версию журнала Vogue.

Издание напоминает, что 3 октября артист посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Впоследствии рэпер в оскорбительной форме отреагировал на критику, разместив в соцсетях неоднозначные заявления в адрес редакторов журналов моды и прежних друзей.

Вскоре его страницы в "Инстаграме"* и "Твиттере" были заблокированы из-за нарушений политики соцсетей в области разжигания ненависти.

Ранее Лайф сообщал, что на рэпера Канье Уэста может подать в суд семья убитого во время задержания Джорджа Флойда. Это связано с высказыванием исполнителя о том, что афроамериканец умер из-за злоупотребления наркотиками.