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22 октября, 03:49

На складе Минобороны в Узбекистане произошёл взрыв

Минобороны Узбекистана: Взрыв произошёл на складе, жертв и пострадавших нет

В ночь на 22 октября произошёл взрыв на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"22 октября в 04:55 (2:55 мск. — Прим. Лайфа) на складе Министерства обороны в посёлке Малик Сырдарьинской области произошёл взрыв, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны Узбекистана.

Ведомство приступило к расследованию по факту этого происшествия.

Четыре взрыва прогремели на складах Минобороны Украины

Четыре взрыва прогремели на складах Минобороны Украины

Ранее сообщалось, что в результате пожара и взрывов, которые произошли 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане, пострадало не менее 90 человек.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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