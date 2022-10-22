На складе Минобороны в Узбекистане произошёл взрыв

В ночь на 22 октября произошёл взрыв на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области. В результате ЧП никто не пострадал, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"22 октября в 04:55 (2:55 мск. — Прим. Лайфа) на складе Министерства обороны в посёлке Малик Сырдарьинской области произошёл взрыв, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны Узбекистана.

Ведомство приступило к расследованию по факту этого происшествия.