Запад столкнулся с неожиданным эффектом для Москвы от потолка цен на нефть
The Conversation: Потолок цен на нефть только увеличивает доходы России
Австралийское издание The Conversation призвало Запад пересмотреть политику санкций в отношении России, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы. Россия, как утверждают авторы публикации, без труда находит желающих покупать у неё сырьё.
Между тем выдвинутые странами Запада экономические ограничения вызывают лишь рост цен на энергоносители и провоцируют скачки инфляции по всей планете, говорится в статье.
Издание напоминает, что ЕС одобрил новые антироссийские санкции, в которые включено ограничение цен на продажу нефти. Цель ограничений заключается в том, чтобы ослабить способность России вести спецоперацию на Украине и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для её продолжения.
"Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — пишет The Conversation.
Издание обращает внимание на тот факт, что санкции оказывают сдерживающий эффект на важный международный источник энергии, критически необходимые минералы и металлы, вызывают дефицит невозобновляемой и зелёной энергии, а также взрывают инфляцию. Учитывая роль, которую Москва играет в поставках энергоносителей, экономика всего мира вскоре может пережить одно из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения, прогнозирует The Conversation.
Ранее Bloomberg отмечал, что многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Агентство напомнило, что Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.
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