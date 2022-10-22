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22 октября, 03:40

Запад столкнулся с неожиданным эффектом для Москвы от потолка цен на нефть

The Conversation: Потолок цен на нефть только увеличивает доходы России

Австралийское издание The Conversation призвало Запад пересмотреть политику санкций в отношении России, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы. Россия, как утверждают авторы публикации, без труда находит желающих покупать у неё сырьё.

Между тем выдвинутые странами Запада экономические ограничения вызывают лишь рост цен на энергоносители и провоцируют скачки инфляции по всей планете, говорится в статье.

Издание напоминает, что ЕС одобрил новые антироссийские санкции, в которые включено ограничение цен на продажу нефти. Цель ограничений заключается в том, чтобы ослабить способность России вести спецоперацию на Украине и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для её продолжения.

"Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — пишет The Conversation.

Издание обращает внимание на тот факт, что санкции оказывают сдерживающий эффект на важный международный источник энергии, критически необходимые минералы и металлы, вызывают дефицит невозобновляемой и зелёной энергии, а также взрывают инфляцию. Учитывая роль, которую Москва играет в поставках энергоносителей, экономика всего мира вскоре может пережить одно из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения, прогнозирует The Conversation.

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Ранее Bloomberg отмечал, что многочисленные антироссийские санкции, введённые западными странами, не оказали значительного влияния на российскую экономику. Агентство напомнило, что Москва получает финансовую выгоду от продажи нефти и газа.

Обложка ©

Shutterstock

Дмитрий Алексиевич

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