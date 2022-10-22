Властям Хорватии в вопросе обучения украинских военных следует придерживаться позиции Австрии и Венгрии, которые отказались от участия в соответствующей миссии ЕС. В противном случае Загреб сделает "чёрную работу" и окажется втянутым в конфликт. Такое предупреждение озвучил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

В материале он отметил, что европейские государства сегодня находятся на этапе, когда нейтралитет отстаивать всё сложнее, а неприсоединившихся "подтягивают" к милитаристскому сценарию. Малые страны могут очень быстро утратить свою безопасность, достаточно всего нескольких ошибочных шагов, при этом ряд стран, включая Хорватию, готовы "вот-вот совершить один из них", пишет Марьянович.

"Речь об идее обучать украинских солдат на территории европейских государств. Таковы планы Евросоюза. Цель — обучать по пятнадцать тысяч украинских солдат, как сообщается — в "разных странах". А что это будут за "разные страны"? По возможности те, которые, как правило, призывают, когда нужно выполнить какую-нибудь чёрную работу ради интересов Евросоюза", — недоволен автор.

Он напомнил, что аналогичное происходило во время миграционного кризиса, когда "чернорабочих" из стран – членов ЕС призывали стать центрами по приёму мигрантов для их "фильтрации" в соответствии с потребностями крупных игроков, таких как Германия. Хорватия, по мнению Марьяновича, относится к числу этих стран, "и не вызывает сомнений, что её одной из первых призовут подвергнуть себя новой опасности".