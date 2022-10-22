Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" в 2023 году
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" в 2023 году. Он предположил, что высокие шансы получить награду у француза Килиана Мбаппе. Также Аршавин выделил одноклубника Мбаппе по ПСЖ и новичка "Манчестер Сити".
«Кто выиграет следующий »Золотой мяч"? [Эрлинг] Холанд будет одним из претендентов. Думаю, расклад такой: Мбаппе, Неймар, Холанд", — предположил он в беседе с изданием Sport24.
Лайф напоминает: приз лучшему футболисту 2022 года по версии журнала France Football — "Золотой мяч" — вручили французскому нападающему испанского "Реала" Кариму Бензему. По итогам голосования на втором месте оказался сенегальский нападающий "Баварии" Садио Мане. Третья позиция досталась бельгийскому полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брёйне.
Между тем аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в этом году даже не попал в список 30 номинантов на премию лучшему футболисту, об этом писал Лайф. Такое случилось впервые с 2005 года.
ТАСС / AP / Christophe Ena