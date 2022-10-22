Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин назвал тройку фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" в 2023 году. Он предположил, что высокие шансы получить награду у француза Килиана Мбаппе. Также Аршавин выделил одноклубника Мбаппе по ПСЖ и новичка "Манчестер Сити".

«Кто выиграет следующий »Золотой мяч"? [Эрлинг] Холанд будет одним из претендентов. Думаю, расклад такой: Мбаппе, Неймар, Холанд", — предположил он в беседе с изданием Sport24.

Лайф напоминает: приз лучшему футболисту 2022 года по версии журнала France Football — "Золотой мяч" — вручили французскому нападающему испанского "Реала" Кариму Бензему. По итогам голосования на втором месте оказался сенегальский нападающий "Баварии" Садио Мане. Третья позиция досталась бельгийскому полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брёйне.