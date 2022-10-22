В Черкасской области заявили о сверхкритической ситуации
Власти Черкасской области объявили о введении графика отключения электроэнергии
В Черкасской области ввели график отключения электроэнергии. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации украинского региона Игорь Табурец.
"В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области в данный момент Уманщина без света. <...> Держите про запас воду и продукты. Следите за зарядом средств связи", — написал он.
Табурец добавил, что ситуация "сверхкритическая", поэтому всё "жёстко" и необходимо экономить. При этом он не уточнил, в каком именно из соседних регионов был поражён объект энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Позднее стало известно о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе Одесской и Хмельницкой областях. Удары также были нанесены по Луцку и Ровно.
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