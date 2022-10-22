В Черкасской области заявили о сверхкритической ситуации

В Черкасской области ввели график отключения электроэнергии. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации украинского региона Игорь Табурец.

"В области применены графики аварийных отключений электроэнергии. Из-за попадания ракеты по энергообъекту в соседней области в данный момент Уманщина без света. <...> Держите про запас воду и продукты. Следите за зарядом средств связи", — написал он.

Табурец добавил, что ситуация "сверхкритическая", поэтому всё "жёстко" и необходимо экономить. При этом он не уточнил, в каком именно из соседних регионов был поражён объект энергетической инфраструктуры.