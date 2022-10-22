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22 октября, 08:42

В России за сутки выявили 9348 новых случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в России выявили 9348 новых случаев заражения коронавирусом. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за последние 24 часа 15 035 пациентов, также зарегистрировано 90 летальных исходов.

Общее число выявленных в стране случаев заболевания с начала пандемии достигло 21 364 263, вылечилось 20 708 528 человек, умерло 389 449 граждан.

Заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд

Заболеваемость ковидом в России снижается четвёртую неделю подряд

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал призывы к россиянам повторно вакцинироваться от ковида. Об этом он заявил на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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