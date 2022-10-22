В России за сутки выявили 9348 новых случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в России выявили 9348 новых случаев заражения коронавирусом. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выздоровели за последние 24 часа 15 035 пациентов, также зарегистрировано 90 летальных исходов.

Общее число выявленных в стране случаев заболевания с начала пандемии достигло 21 364 263, вылечилось 20 708 528 человек, умерло 389 449 граждан.