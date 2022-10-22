В России за сутки выявили 9348 новых случаев заражения ковидом
За минувшие сутки в России выявили 9348 новых случаев заражения коронавирусом. Такие цифры приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Выздоровели за последние 24 часа 15 035 пациентов, также зарегистрировано 90 летальных исходов.
Общее число выявленных в стране случаев заболевания с начала пандемии достигло 21 364 263, вылечилось 20 708 528 человек, умерло 389 449 граждан.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал призывы к россиянам повторно вакцинироваться от ковида. Об этом он заявил на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
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