Нутрициолог рассказала, как подготовить организм к холодам

Из-за смены времён года и наступления холодов в организме человека происходят изменения процессов обмена веществ. Чтобы укрепить иммунитет в это время, важно придерживаться разнообразия в пище, пить больше воды и есть овощи с фруктами. Об этом рассказала Лайфу нутрициолог и внешний консультант подписки "Пакет" от Х5 Елена Свиридова.

По мнению эксперта, при разнообразии в рационе организм получает больше полезных веществ. Она рекомендовала употреблять в холодное время года белки, жиры и углеводы.

"Зимой старайтесь употреблять и белки, и жиры, и углеводы в необходимых количествах. Лучше добавить в рацион чуть больше "тяжёлого белка", он содержится в нежирном мясе, рыбе и птице. Употребляйте больше сезонных овощей, так вы получите максимальное количество полезных минеральных веществ", — отметила Свиридова.

Она также посоветовала есть больше фруктов, овощей, ягод и зелени, поскольку они наиболее богаты витаминами. Если их недостаточно, то можно обратиться к врачу, который посоветует дополнительные курсы витаминов или БАДов.

"Зимой особенно необходимы витамины А, С, Е и группы В для поддержания иммунитета. Риск распространения вирусов в холодное время года увеличивается из-за сухого воздуха в помещениях, а переохлаждение может подорвать и без того ослабленный иммунитет", — сказала нутрициолог.

Эксперт обратила внимание на важность употребления воды. Зимой из-за сухости воздуха в помещениях организму может не хватать жидкости, что чревато замедлением метаболизма и проблемами с кожей. В день нужно выпивать около двух литров воды, считает Свиридова.

"Особенно актуальны в холодные месяцы горячие напитки: чай с добавлением трав, облепиховый чай, чай с лимоном и имбирём", — подчеркнула специалист.

Она также посоветовала есть больше тёплой пищи. При этом еда должна быть достаточно сытной. Этого можно добиться с помощью полезных продуктов. Например, в суп или салат добавлять богатые витаминами и микроэлементами крупы: гречку, булгур, рис или кускус.

Также специалист заметила, что зимой лучше не покупать клубнику, персики, кукурузу и арбузы. Эти продукты несезонные, их везут издалека, из-за этого они могут быть испорченными или попросту невкусными.