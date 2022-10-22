В США заявили о назревающей проблеме в отношениях с Украиной

Из-за стремления Киева к продолжению конфликта с Россией жизненно важные интересы Украины и США стали расходиться. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Патрик Бьюкенен.

По его словам, намерения Владимира Зеленского любой ценой контролировать Крым и Донбасс лишь усугубляют конфликт, а также сильнее втягивают в него Соединённые Штаты, хотя исторически украинский регион никогда не входил в сферу интересов Америки. Из-за этой разницы во взглядах согласие между Вашингтоном и Киевом может пошатнуться, ведь разрушение отношений с Москвой не входит в планы Белого дома.

"Для нас главная проблема в нынешнем конфликте не в том, кто станет контролировать Крым и Донбасс, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией", — объяснил Бьюкенен.

В связи с этим стратегические военные цели Украины по возвращению Крыма и Донбасса вскоре могут вступить в противоречие с жизненным интересом Вашингтона, заключающимся в предотвращении войны США с Россией, обладающей ядерным оружием, отмечает автор материала.