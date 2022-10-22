В ФРГ захотели в несколько раз увеличить бюджет на военную помощь Киеву в 2023 году
МИД и Минобороны Германии просят у Минфина €2,2 млрд на военную помощь Киеву в 2023 году
Главы МИД и Минобороны Германии Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт просят выделить 2,2 миллиарда евро на поставки оружия Украине в 2023 году. Соответствующее письмо они направили на имя министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, сообщает журнал Der Spiegel.
По данным издания, бюджет Германии на 2023 год предусматривает около 700 миллионов евро на военную помощь Украине. Однако Бербок и Ламбрехт считают необходимым увеличить сумму на 1,5 миллиарда евро. Как министры указали в письме, только с таким бюджетом ФРГ сможет "конкретно и наглядно взять на себя ответственность, которую ожидают от неё международные партнёры".
А ранее Лайф писал, что Германия обучит пять тысяч бойцов ВСУ в рамках тренировочной миссии ЕС. Как сообщили СМИ, немцы предусмотрели для украинцев несколько ступеней тренировок.
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