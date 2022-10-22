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22 октября, 07:41

WADA просит РУСАДА раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с призывом раскрыть уместный объём информации по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу WADA.

В агентстве признали, что, по положениям всемирного антидопингового кодекса, РУСАДА не обязано публиковать детали антидопингового дела до его завершения, а при рассмотрении дел, касающихся защищённого лица, обязательного раскрытия информации не требуется на любой его стадии.

"Но так как это дело уже стало публичным, WADA призовёт РУСАДА сделать уместное обнародование с учётом обстоятельств этого дела", — указали в международном агентстве, добавив, что оставляют за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.

РУСАДА не будет оглашать приговор по "допинговому" делу Валиевой

РУСАДА не будет оглашать приговор по "допинговому" делу Валиевой

Ранее Лайф писал, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Поводом для этого стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр.

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Сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Артур Лапсаков

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