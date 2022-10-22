WADA просит РУСАДА раскрыть детали дела фигуристки Камилы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с призывом раскрыть уместный объём информации по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу WADA.
В агентстве признали, что, по положениям всемирного антидопингового кодекса, РУСАДА не обязано публиковать детали антидопингового дела до его завершения, а при рассмотрении дел, касающихся защищённого лица, обязательного раскрытия информации не требуется на любой его стадии.
"Но так как это дело уже стало публичным, WADA призовёт РУСАДА сделать уместное обнародование с учётом обстоятельств этого дела", — указали в международном агентстве, добавив, что оставляют за собой право подать апелляцию на решение РУСАДА в Спортивный арбитражный суд.
Ранее Лайф писал, что РУСАДА завершило расследование по делу Валиевой, которую подозревают в нарушении антидопинговых правил. Поводом для этого стало обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой был объявлен во время Олимпиады в Пекине, хотя проба бралась за полтора месяца до Игр.
Сайт Федерации фигурного катания на коньках России