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22 октября, 07:52

В Узбекистане при взрыве на складе Минобороны пострадало 16 человек

В результате взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области пострадало 16 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Момент взрыва на складе Минобороны в Узбекистане. Видео © Twitter / Ars7513

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим оказали первую помощь в районном медицинском объединении.

"В частности, в приёмном отделении Сырдарьинского районного медицинского объединения прошли лечение пятеро граждан, амбулаторно — семеро больных", — уточнили в Минздраве.

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Там также добавили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии, однако четверых пострадавших поместили под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи.

Ранее Лайф сообщал о том, что в ночь на 22 октября произошёл взрыв на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области.

Обложка ©

Getty Images / Dallas Stribley

Илья Суриков

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