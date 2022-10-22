В Узбекистане при взрыве на складе Минобороны пострадало 16 человек

В результате взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области пострадало 16 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Момент взрыва на складе Минобороны в Узбекистане. Видео © Twitter / Ars7513

В ведомстве добавили, что всем пострадавшим оказали первую помощь в районном медицинском объединении.

"В частности, в приёмном отделении Сырдарьинского районного медицинского объединения прошли лечение пятеро граждан, амбулаторно — семеро больных", — уточнили в Минздраве.

Там также добавили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии, однако четверых пострадавших поместили под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи.