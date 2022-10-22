В Узбекистане при взрыве на складе Минобороны пострадало 16 человек
В результате взрыва на складе Министерства обороны Узбекистана в Сырдарьинской области пострадало 16 человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Момент взрыва на складе Минобороны в Узбекистане. Видео © Twitter / Ars7513
В ведомстве добавили, что всем пострадавшим оказали первую помощь в районном медицинском объединении.
"В частности, в приёмном отделении Сырдарьинского районного медицинского объединения прошли лечение пятеро граждан, амбулаторно — семеро больных", — уточнили в Минздраве.
Там также добавили, что среди пострадавших нет тяжелораненых и больных в критическом состоянии, однако четверых пострадавших поместили под стационарное наблюдение в Сырдарьинском филиале республиканского Центра скорой медицинской помощи.
Ранее Лайф сообщал о том, что в ночь на 22 октября произошёл взрыв на складе Минобороны Узбекистана в Сырдарьинской области.
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