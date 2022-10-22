Компартия Китая внесла в устав поправки о противодействии независимости Тайваня

Коммунистическая партия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав политсилы поправок о противодействии независимости Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст резолюции.

"Всесторонне, чётко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна — две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня", — указывается в документе.