Компартия Китая внесла в устав поправки о противодействии независимости Тайваня
Коммунистическая партия Китая на XX съезде одобрила внесение в Устав политсилы поправок о противодействии независимости Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст резолюции.
"Всесторонне, чётко и непоколебимо претворять в жизнь курс "одна страна — две системы", решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня", — указывается в документе.
Согласно резолюции, было одобрено неизменно проводить "армейское политическое строительство", укреплять войска за счёт реформ, научно-технологических достижений и высокопрофессиональных кадров, а также управлять военными КНР на основе закона, превратить Народно-освободительную армию Китая в вооружённые силы передового мирового уровня.
Ранее Лайф писал, что 16 октября XX съезд Компартии Китая открылся в Пекине, представляющие все регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство. В ходе выступления на открытии Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Китайский лидер заявил, что Пекин намерен всячески бороться с тайваньским сепаратизмом. Вместе с тем Си Цзиньпин пообещал ускорить модернизацию армии Китая к 2027 году.
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