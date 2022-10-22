Кабмин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных
Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Также были продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам", — сказано в записи кабмина.
Такая мера касается и предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями компаний. При этом отсрочка распространяется не только на весь период военной службы, но и на несколько месяцев после её завершения.
В кабмине также разъяснили сроки действия отсрочки:
- Для уплаты налогов и страховых взносов — со дня мобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы.
- Для предоставления налоговых деклараций — со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания службы.
- Для уплаты налога на профессиональный доход — со дня окончания службы до последнего числа четвёртого месяца после демобилизации.
Накопившуюся задолженность можно выплатить в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а позже можно будет гасить его ежемесячно равными частями.
Ранее в Госдуме назвали число мобилизованных россиян. По словам главы Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной, частичная мобилизация завершается уже на следующей неделе.