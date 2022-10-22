"Президент-овощ": Британцы высмеяли Байдена за неловкую паузу в ходе интервью

В ходе недавнего интервью для MSNBC президенту США Джо Байдену задали вопрос о том, что думает супруга политика Джил о его желании баллотироваться второй раз на должность главы страны в 2024 году. Однако перед ответом он внезапно сделал долгую неловкую паузу. На такое странное поведение отреагировали читатели The Daily Mail.

"Президент-овощ. Мне трудно вспомнить президента хуже него в истории США", — написал один из пользователей.

"Прошу, помолитесь за Америку. Мы в тяжёлом положении", — добавил другой.

Комментаторы назвали Байдена ходячим мертвецом из-за огромного слоя грима. Они даже предположили, что американский президент сбежал из морга. Некоторые ещё обратили внимание, что во время интервью Байден не может открыть глаза. По мнению других, в момент молчания он слушал своих кураторов через наушник, ведь лидер США уже слишком стар для многозадачности.

Ранее Лайф рассказывал, как Джо Байден, далеко не в первый раз, растерялся после выступления и не смог сразу найти выход со сцены. После окончания своей речи в Питтсбурге глава Белого дома повернулся в обратную от лестницы сторону, начал что-то говорить и жестикулировать.